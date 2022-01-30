В Горздраве ответили на жалобу казанца, который не мог дозвониться до скорой три часа

В Горздраве ответили на жалобы жителя Казани, который дозванивался до скорой помощи три часа. Пользователи писали комментарии об аналогичной проблеме — на их звонки не отвечали ни в скорой, ни в поликлиниках.



В Горздраве отметили, что на телефон кол-центра в разы возросла нагрузка в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой.

Там напомнили, что кроме кол-центров поликлиник горожане могут обратиться по круглосуточным телефонам 122, 112 и 103. Основная нагрузка на телефоны медучреждений приходится на утреннее время, легче дозвониться уже после обеда.

Фото: realnoevremya.ru

В пятницу о проблеме говорил заместитель министра здравоохранения РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков:

— Много нареканий со стороны населения — мы это видим и прекрасно понимаем. Тем не менее система здравоохранения делает все, что в наших силах: мы увеличиваем количество бригад, увеличиваем продолжительность работы первичного звена, некоторые поликлиники заканчивают свои выезды на дом в 12-м часу ночи, стараясь обойти всех.

Вызов жителя Казани, пожаловавшегося в соцсетях на невозможность дозвониться до скорой, проходил 2 часа 53 минуты. Пользователи в комментариях делились, что на их звонки отвечали, и не пришлось долго ждать, но врач не приходит к ним уже неделю.

Маргарита Головатенко