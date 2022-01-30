В Казани приостанавливает работу мобильный пункт вакцинации в Сбербанке на улице Пушкина

В Казани мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Сбербанке на улице Пушкина временно приостанавливает работу, сообщили в мэрии города.



О возобновлении работы пункта вакцинации будет сообщаться дополнительно.

В Татарстане по состоянию на 26 января провакцинировано 2 371 560 человек, из них 1 884 142 получили вторую прививку. Прирост прошедших процедуру за сутки составил 6 130 жителей. Повторную вакцинацию прошли 176 732 человека.

Фото: realnoevremya.ru

В среду, 26 января, в горбольнице №7 в Казани завершил работу круглосуточный мобильный пункт вакцинации. Мобильный комплекс готовился к работе в районах республики. С 27 января вакцинация круглосуточно проводится в поликлинике №1.



Маргарита Головатенко