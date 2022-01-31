Архитекторы надеются, что новый институт спасет генплан Челнов

Архитектурное сообщество Набережных Челнов выразило надежду на то, что недавно созданный в Татарстане Институт пространственного планирования сможет повлиять на работу над раскритикованным генеральным планом города, предложенным КГАСУ.



Основной целью Института пространственного планирования РТ обозначено ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Татарстана, разработка и актуализация градостроительной документации.

Однако архитектор Ринат Сафиуллин выразил опасения: «Где гарантия, что новый орган не будет поддерживать только застройщиков? <…> Сегодня градостроительной деятельностью занимается не местная власть, а застройщики. Как им надо, так и делают. Если в республиканский орган, который будет контролировать градостроительную деятельность, на 60–70% войдут ведущие архитекторы республики с опытом в градостроительстве, я согласен. А если нет, это будет очередной пустой звук».

По словам архитектора, вынос документа на общественные слушания не помогает — к мнениям не прислушиваются. «Во власти очень мало специалистов, которые могли бы воспринимать эти проблемы. Особенно в нашем городе много руководящих людей, которые их, мне кажется, не понимают. На последнем обсуждении генплана ни один вопрос специалист администрации не задал. Потому что их это не волнует, не интересует. Так что такой орган нужен», — приводят слова Сафиуллина Chelny-biz.

На прошлой неделе министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов рассказывал, что президентом Татарстана Рустамом Миннихановым принято решение о поэтапной передаче «ряда полномочий в области градостроительства с муниципального на республиканский уровень с одновременным созданием Института пространственного развития». По его словам, реформирование даст возможность разработать варианты развития агломераций.

Маргарита Головатенко