В Казани за воскресенье произошло три ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в воскресенье, 30 января, произошло 104 ДТП, три из них — с пострадавшими. На дорогах случились два столкновения и наезд на пешехода.

В выходной день сотрудники Госавтоинспекции республики задержали 13 пьяных водителей, еще у семи не было прав управления транспортом.

В отдел полиции доставили девять граждан — их подозревают в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина (архив)

За пятницу, 29 января, в столице Татарстана произошло 229 ДТП. Известно, что в тот день вечером пассажиры легковушки избили водителя автобуса после ДТП. Автомобиль Hyundai врезался в заднюю часть автобуса №18. После столкновения пассажиры иномарки набросились на водителя общественного транспорта, посчитав его виновным в ДТП.

Маргарита Головатенко