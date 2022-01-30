В Казани пассажиры легковушки избили водителя автобуса после ДТП

В Казани на улице Ершова в пятницу вечером столкнулись автобус и иномарка: автомобиль Hyundai врезался в заднюю часть автобуса №18.



Сразу после столкновения пассажиры иномарки набросились на водителя общественного транспорта, посчитав его виновным в ДТП, сообщил «Татарстан-24».

К тому времени, как на место прибыли сотрудники ГИБДД и экипаж ППС, нападавшие скрылись. Водитель иномарки заявил, что попутчиков не знает. Пострадавший водитель автобуса получил несколько синяков и ссадин и отказался писать заявление в полицию.

В пятницу в Казани произошло 229 ДТП. В пьяном состоянии задержали 11 водителей, еще у шести не было водительских прав.

Маргарита Головатенко