В Казани в пятницу задержали 11 пьяных водителей

Фото: ГИБДД Казани

В Казани за пятницу, 29 января, произошло 229 ДТП. В одном из столкновений пострадали люди, сообщили в ГИБДД города.



В пьяном состоянии задержали 11 водителей, еще у шести не было водительских прав. В отделы полиции доставили четыре водителя по подозрению в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В четверг в столице Татарстана произошло 211 ДТП. Недавно в городе 24-летний водитель Volkswagen сбил подростка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 13-летнюю девочку доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Маргарита Головатенко