Легкий многоцелевой самолет «Байкал» совершил первый полет

В это воскресенье легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал», предназначенный заменить «кукурузники» Ан-2 советской разработки, совершил свой первый полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.

«Байкал» взлетел с аэродрома в Екатеринбурге, полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Воздушное судно находилось под управлением летчика-испытателя первого класса Валентина Лаврентьева, выполнившего маневры на проверку устойчивости и управляемости самолета. После полета он сообщил, что все системы работали в штатном режиме.

Самолет был разработан компанией «Байкал-Инжиниринг» в рамках контракта с Минпромторгом для местных воздушных линий, чтобы решить проблемы с обеспечением транспортной доступности в первую очередь на Дальнем Востоке. По словам главного конструктора Вадима Демина, его крейсерская скорость — до 300 км в час, максимальная дальность будет достигать трех тысяч километров.

Фото: ru.wikipedia.org

12 января построенный с нуля в Казани стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет. Он длился около получаса. Самолет летал на высоте 600 метров под управлением летчиков-испытателей ПАО «Туполев».

Дарья Акимова