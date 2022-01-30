Ученики спортшколы Челнов завоевали серебро и бронзу в Первенстве РФ по синхронному плаванию среди юниоров

Воспитанники спортивной школы «Дельфин» из Набережных Челнов стали серебряными и бронзовыми призерами Первенства России по синхронному плаванию среди юниоров и заняли третье общекомандное место среди субъектов РФ. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Управления физкультуры и спорта города.

Соревнования, начавшиеся 24 января, завершились сегодня в подмосковном городе Чехове. В них принимали участие более 230 спортсменов из 13 субъектов страны. Второго места удостоился смешанный дуэт, третьего — дуэт и соло общего результата, акробатическая группа и группа общего результата.

В начале декабря прошлого года стало известно, что в апреле 2022 года Казань примет этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду. Соревнования пройдут с 8 по 10 апреля.

Дарья Акимова