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Казань примет этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду

21:16, 02.12.2021
Казань примет этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду
Фото: Максим Платонов

В апреле 2022 года Казань примет этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду. Соревнования пройдут с 8 по 10 апреля. Об этом сообщили в Международной федерации плавания (FINA).

Первый этап пройдет в виртуальном формате в США и Канаде 19 и 20 марта, затем в Париже с 1 по 3 апреля. Следующий этап пройдет в столице Татарстана, после чего соревнования пройдут в виртуальном формате в Австралии 7 и 8 мая. Дата проведения суперфинала пока неизвестна.

Фото: Ринат Назметдинов

Также в 2022 году в Казани пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Соревнования пройдут с 17 по 22 декабря.

Диана Жиленкова
СпортВодные виды спорта Татарстан

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