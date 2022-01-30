В Куюках из-за сломавшегося насоса на скважине остались без воды четыре улицы

Сегодня утром в деревне Куюки в Татарстане приступили к замене сломавшегося насоса на скважине, сообщили в Instagram-аккаунте Пестречинского района.

Насос на скважине вышел из строя вчера вечером. Без воды остались жители домов по улицам Центральная, Полевая, Северная и Южная. Сейчас идут восстановительные работы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале недели несколько домов Московского района Казани остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе. Также аварийное отключение воды произошло в казанских Дербышках.

Напомним, в домах Вахитовского района Казани почти сутки не будет воды из-за работ по подключению водопровода. С 9:00 1 февраля до 6:00 2 февраля воду отключат по следующим адресам: ул. Островского, 32, 34, 34/4, 37/5, ул. Право-Булачная, 53/2, ул. Пушкина, 1/55, 1/55 лит.4, ул. Университетская, 2, 2/53, 4/34, 5, 5/37.

Маргарита Головатенко