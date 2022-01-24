В Московском районе Казани отключили холодную воду в нескольких домах из-за аварии

В Московском районе Казани отключили холодное водоснабжение в ряде домов из-за аварии на водопроводе на пересечении улиц Исаева — Гагарина. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Кировского и Московского районов.

До окончания работ холодного водоснабжения не будет по следующим адресам: ул. Восстания, 58; ул. Восход, 23; ул. Гагарина, 109, 111, 113, 115; ул. Исаева, 14, 16, 18.

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Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня вечером ряд домов в казанских Дербышках остались без воды. Причина — авария на водопроводе, на место выезжали сотрудники «Водоканала».

Татьяна Леухина