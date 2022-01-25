Ряд домов в центре Казани останется без воды 1 февраля

В домах Вахитовского района Казани почти сутки не будет воды из-за работ по подключению водопровода. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 9:00 1 февраля до 6:00 2 февраля воду отключат по следующим адресам: ул. Островского, 32, 34, 34/4, 37/5, ул. Право-Булачная, 53/2, ул. Пушкина, 1/55, 1/55 лит.4, ул. Университетская, 2, 2/53, 4/34, 5, 5/37.



Фото: kzn.ru

Вчера несколько домов Московского района Казани остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе. Также аварийное отключение воды произошло в казанских Дербышках.



Татьяна Леухина