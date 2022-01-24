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Несколько домов в казанских Дербышках остались без воды из-за аварии

17:02, 24.01.2022
Несколько домов в казанских Дербышках остались без воды из-за аварии
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В казанских Дербышках ряд домов остались без воды из-за аварии. Об этом «Реальному времени» рассказал очевидец.

Авария произошла на Стадионной, 7. В некоторых домах по улицам Стадионной и Советской отключили воду. Сейчас на месте работает «Водоканал».

В минувшую пятницу в некоторых домах Кировского и Московского районов Казани отключили холодное водоснабжение из-за аварии. В начале января жители одного из домов пожаловались на частое отключение горячей воды. В управляющей компании объясняли, что проблемы возникли из-за перехода на закрытую систему горячего водоснабжения. Проблемы планируется устранить уже в текущем году.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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