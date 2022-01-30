Нарколог рассказал об опасности употребления алкоголя при ОРВИ и COVID-19

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Употреблять алкоголь при простуде, ОРВИ или коронавирусе может быть опасно — это приведет к нагрузке на сердце, вызовет интоксикацию и несовместимость с лекарствами, сообщил главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.



Он пояснил, что во время болезни нагрузка на сердце возрастает, и алкоголь только усугубит ситуацию. По его словам, любые вирусные заболевания — интоксикация, и если к ней добавить еще интоксикацию алкогольную, это может сломать биохимию организма. К тому же любое лекарство несовместимо с алкоголем.

Врач сообщил, что польза растирания водкой при высокой температуре — миф: «На все эти растирания ругаются все специалисты, доказанной эффективности это не имеет и нигде не подтверждено. Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо воздействия алкоголь не окажет», — приводит его слова «РИА Новости».

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В январе ученые узнали, как обычная простуда может защитить от COVID-19: люди с высоким уровнем T-клеток (лимфоциты, играющие ключевую роль в иммунном ответе) от обычной простуды менее подвержены заражению коронавирусом.



О том, что простуда может немного защитить от COVID-19, ученые начали говорить в начале прошлого года. Научный сотрудник Института экспериментальной медицины Уэллком-Вольфсона Королевского университета Белфаста подробнее рассказывал о механизме защиты от вируса.

Маргарита Головатенко