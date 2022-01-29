Путин поручил рассмотреть вопрос предоставления соцвыплат россиянам из ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос предоставления гражданам РФ из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) возможности подачи заявлений на соцвыплаты и льготы через портал «Госуслуги».



При этом граждане могут не указывать регистрацию по месту жительства в России. Поручение отдано главой государства по итогам заседания СПЧ, прошедшего 9 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Кремля.

В январе депутаты Госдумы от КПРФ внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину «О необходимости признания ДНР и ЛНР». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что авторы этой инициативы не должны зарабатывать на ней политические очки. Кроме того, важно в данный момент избегать шагов, которые могут усилить напряженность этой ситуации.

26 января партия «Единая Россия» обратилась к правительству с просьбой оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции. От президента России Владимира Путина не было никакой реакции по предложению помочь ЛНР и ДНР поставками оружия.

Маргарита Головатенко