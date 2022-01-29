В Татарстане в прошлом году обновили более 4 тысяч контейнеров для ТКО

В 2021 году региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной зоне Татарстана УК ПЖКХ совместно с подрядными организациями обновил в 21 районе более 4 тысяч контейнеров для ТКО. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Существенное обновление парка выполнили в Лаишевском районе. Там установили 239 новых евроконтейнеров. Полностью обновили контейнеры в селе Куюки Пестречинского района — вместо устаревших железных баков появилось 40 евроконтейнеров объемом 1,1 куб. метра.

Фото: kzn.ru

В Сабинский район региональный оператор направил 433 евроконтейнера. В районе появятся и новые контейнерные площадки, перевозчики ТКО планируют закупить новую технику с задней загрузкой контейнеров. В январе в Камско-Устьинский район РТ направили 40 баков объемом 1,1 куб. м.

На прошлой неделе мэр Казани Ильсур Метшин поручил обустроить 20 контейнерных площадок в жилых массивах города. Их должны разместить в проходимых местах.

Татьяна Леухина