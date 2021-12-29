Автобусные перевозки в 2022 году обойдутся Нижнекамску в 80 миллионов рублей

Покататься на новых автобусах нижнекамцы смогут только в феврале

Власти Нижнекамского района, где глава исполкома Рамиль Муллин совсем недавно называл отсутствие общественного транспорта на дорогах Нижнекамска большой проблемой, готовы потратить на регулярные автобусные перевозки пассажиров и их багажа по городским маршрутам 80 миллионов рублей. Как стало известно «Реальному времени», средства на эти цели выделяются из местного бюджета.

80 миллионов должны обеспечить целый год перевозок нижнекамцев по городу. Кататься они, судя по техзаданию, будут на 50 новых автобусах ПАЗ серии Вектор Next «Доступная среда», первая партия которых поступила неделей ранее. Общая пассажировместимость каждого из них — 52 человека.

Автобусы будут выходить на маршруты каждый день до конца 2022 год. Однако подрядчика, который займется перевозками, пока не нашли и, видимо, в новогодние праздники нижнекамцам покататься на новых ПАЗах не удастся — аукцион проведут лишь 14 января.

Подрядчик, с которым исполком Нижнекамского района заключит договор, приступит к перевозкам лишь после подписания контракта. В документации указано, что услуги он обязуется предоставлять с 1 февраля по 31 декабря 2022-го. Перевозки необходимо осуществлять по регулируемым тарифам.

Общая пассажировместимость каждого из них — 52 человека. Фото e-nkama.ru

Исполком Нижнекамского района предоставляет автобусы, а подрядчик со своей стороны водителей. Исполнителю придется позаботиться о тахографах, техобслуживании, ремонте, мойке и стоянке автобусов на охраняемой территории. Перед рейсами и после них ему необходимо провести медицинский осмотр водителей.

Вместе с этим на плечи подрядчика ложится контроль технического состояния автобусов. Их салон должен быть чистым и убранным, освещенным, а сиденья, которых насчитывается 20, исправными. В зимнее время в автобусе необходимо включать отопление, а в летнее — кондиционер.

Что касается стоимости — в октябре 2020 года билет на проезд в автобусе и трамвае подорожал до 25 рублей. При оплате билетом длительного пользования на 100 и более поездок стоимость составляет 20 рублей. На 2022 год цена билетов остается прежней, но власти не исключают повышения тарифов вплоть до 35 рублей — столько сейчас стоит проезда в транспорте Казани за наличные деньги.

Девять маршрутов и получасовые ожидания

Перевозки по Нижнекамску будут осуществляться по девяти маршрутам:

№1 Автовокзал — пос.Строителей — Автовокзал.

№5 Автовокзал — Горбольница №2 — Автовокзал.

№5а Автовокзал — Горбольница №2 — Автовокзал.

№10 Автовокзал -Эластик.

№25 НКЦ — Городская больница №2 — НКЦ.

№34 Ул.Гайнуллина, 10 — Рынок — ул.Гайнуллина, 10.

№55 НКЦ — Горбольница №2 — НКЦ.

№56 Автовокзал — Горбольница №2.

№59 НКЦ — Горбольница №2 — НКЦ.

Исполком Нижнекамского района предоставляет автобусы, а подрядчик со своей стороны водителей. Фото e-nkama.ru

В «часы пик» — с 6:00 до 8:00 и с 16:00 до 18:00 — интервал движения планируется сократиться. Он не будет превышать 20 минут, но как минимум 12 минут автобус в утренние и вечерние часы придется подождать.



В «межпиковое» время, то есть с 8:00 до 16:00, некоторые автобусы придется ждать до получаса. Так, например, самый большой интервал в движение у маршрута №1 — 30 минут, а автобус 25-го маршрута днем придется ждать от 14 до 29 минут.

Сколько рейсов будут совершать автобусы, в документации не указано. Однако власти сразу обозначили, что в праздники могут запустить дополнительные рейсы — пперевозчик должен согласовать этот вопрос с ними.

Изменить количество рейсов как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, могут и из-за пассажиропотока. Отметим, что в целом в Татарстане перевозчики столкнулись с уменьшением числа пассажиров после введения QR-кодов в общественном транспорте. Ассоциация АТП РТ даже направляла обращение с просьбой о помощи к премьер-министру России Михаилу Мишустину. К жалобам перевозчиком прислушались и республиканские власти — в Миндортрансе Татарстана разрабатывают методическое обоснование расчетов для возмещения им убытков, а челнинские перевозчики уже готовы получать на эти цели 13,6 миллионов рублей из бюджета региона.



Сколько рейсов будут совершать автобусы, в документации не указано. Фото e-nkama.ru

Убытки ПАТП и новые автобусы за 218 миллионов

Общественный транспорт — головная боль Нижнекамска и его жителей. Проблему как основную сразу же после назначения на должность главы исполкома Нижнекамского района обозначил Рамиль Муллин, который заметим, приехал в город после нескольких лет жизни в Муслюмовском районе.

Так, например, за 2018-2019 годы нижнекамское ПАТП работало в убыток, нарастив его до 54,5 миллионов рублей. Проблем помогли решить местные и республиканские власти — вместе они погасили задолженность предприятия, а вдобавок выдали ему субсидию на софинансирование расходов, связанных с регулярным транспортным обслуживанием горожан. Так власти рассчитывали «помочь предприятию поправить свое финансовое состояние».

Однако финансовое положение нижнекамского ПАТП осталось тяжелым. Спустя полтора года после покрытия убытков, летом 2021-го, предприятие сократило количество маршрутов — с 1 июля в городе перестали курсировать автобусные маршруты №10 и №25. Власти сразу же задумались о привлечении альтернативных перевозчиков на маршруты.



Муллин, перенявший бразды правления от Айдара Метшина, который после сентябрьских выборов ушел в Госдуму, сразу же взялся решение транспортного вопроса. Названные им сумму, требуемые для устранения проблемы, весьма солидны — от 500 до 700 миллионов рублей на покупку автобусов и около 300-400 миллионов на их содержание.

Проблему как основную сразу же после назначения на должность главы исполкома Нижнекамского района обозначил Рамиль Муллин. Фото e-nkama.ru

Однако лишь покупкой автобусов транспортную проблему Нижнекамска не устранить, уверен Муллин:

— Решение вопроса — это не просто купить автобус. Нужно развивать и электротранспорт — единовременно это порядка 2-2,5 млрд рублей — просто сделать одну только южную ветку. Купить подвижной состав — это 2 млрд, купить автобусы — это еще где-то 500-700 млн — сумма будет зависеть от того, какая у нас будет маршрутная сетка. И вот получается 2,5-3 млрд рублей — это только купить.



С автобусами тем не менее Нижнекамск, кажется, разобрался — президент Татарстана Рустам Минниханов подарил городу автобусы нижегородского завода ГАЗ. Первые десять из 50 прибыли в начале прошлой неделе, остальные ожидали к ее концу. Тогда власти пообещали, что автобусы выйдут на маршруты после распределения.

Сумму, в которую обошлось обновление автопарка Нижнекамска, озвучили лишь сегодня 218,25 миллионов рублей. На закупку «ласточек», как назвал их Муллин, потратили республиканские деньги.



Татьяна Демина