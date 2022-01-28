В России выявили рекордные 98 040 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 98 040 случаев заболевания коронавирусом — это новый рекорд с начала пандемии. Всего по стране с начала пандемии выявили 11 502 657 заболевших, передает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 28 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 29 506 человек, всего выздоровевших — 10 159 197 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 673 россиян, всего от инфекции скончались 329 443 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Россия бьет рекорд по заболевшим несколько суток подряд. За вчерашние сутки в стране выявили 88 816 заражений коронавирусом.

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