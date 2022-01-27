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В России новый суточный антирекорд заболевших коронавирусом — 88 816 случаев

11:26, 27.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России новый суточный антирекорд заболевших коронавирусом — 88 816 случаев
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 88 816 случаев заболевания коронавирусом — это новый рекорд с начала пандемии. Всего заболевших по стране выявили 11 404 617 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 27 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 29 754 человека, всего выздоровевших — 10 129 691 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 665 россиян, всего от инфекции скончались 328 770 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Россия бьет рекорд по заболевшим несколько суток подряд. За вчерашние сутки в стране выявили 74 692 заражения коронавирусом.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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