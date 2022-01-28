Главное к утру: перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана, электромобили КАМАЗа в Венгрии
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 28 января:
- На спорной территории между Таджикистаном и Киргизией произошли бои между пограничниками. В результате стрельбы пять граждан Таджикистана получили ранения, один человек погиб. Пострадавшие госпитализированы в отделение травматологии Центральной больницы города Исфары. Представители местных властей с обеих сторон заявили, что предпринимают все меры для прекращения конфликтной ситуации.
- В Казани дом №3 в ЖК «Золотая середина» поставили на кадастровый учет. Он находится по адресу ул. Четаева, дом 14а, корпус 2. Дому присвоили кадастровый номер — 16:50:110602:4046. Дольщики могут зарегистрировать право собственности на приобретенные помещения.
- КАМАЗ и Министерство инноваций и технологий Венгрии подписали соглашение о партнерстве в сфере производства электромобилей на территории Венгрии. Первый этап сотрудничества посвятят совместным исследованиям и разработкам, а второй — запуску производственных мощностей. Так, к середине десятилетия в год планируется выпускать более 30 тысяч электромобилей.
- Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин сообщил, что в пик пандемии COVID-19 на больничный уходили 1,3—1,5 тысячи человек. Всего в Набережных Челнах работают 24 тысячи человек. Когогин отметил, что при этом финансовые показатели компании за два пандемийных года отличаются стабильным ростом.
- Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала информацию о выявлении нового вируса. По ее словам, такие открытия делаются постоянно. Самое главное, чтобы они не преодолевали межвидовой барьер. Эксперт отметила важность соблюдения необходимых мер при работе с дикими животными и «быть начеку».
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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