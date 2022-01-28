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Эпидемиолог прокомментировала сообщения о выявлении нового коронавируса

03:25, 28.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Эпидемиолог прокомментировала сообщения о выявлении нового коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала информацию о выявлении нового вируса. Ее слова приводит RT.

— Я слышала [об этом], но эти коронавирусы постоянно открываются. Самое главное, чтобы они не преодолевали межвидовой барьер, — отметила эпидемиолог.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выявлять новые вирусы по-прежнему будут, главное — соблюдать соответствующие меры при работе с дикими животными и «быть начеку».

На этой неделе китайские ученые заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV. Сейчас этот коронавирус угрожает только летучим мышам. Для взаимодействия с организмом человека ему нужна определенная мутация.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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