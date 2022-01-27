В Казани дом №3 в ЖК «Золотая середина» поставили на кадастровый учет

В Казани дом №3 в ЖК «Золотая середина» поставили на кадастровый учет. Об этом сообщается в telegram-канале Фонда поддержки дольщиков РТ.

Дом находится по адресу: ул. Четаева, дом 14А, корпус 2. Ему присвоили кадастровый номер — 16:50:110602:4046. Дольщики могут зарегистрировать право собственности на приобретённые помещения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



Дольщикам с незарегистрированными договорами участия в долевом строительстве при подаче документов в Росреестр в заявлении нужно указать судебные акты: определение Арбитражного суда РТ от 03.03.2021 по делу №А65-22387/2008; определение Арбитражного суда РТ от 30.11.2021 по делу №А65-22387/2008.



В конце декабря фонд начал выдавать ключи дольщикам дома №6 ЖК «Золотая середина».



На прошлой неделе «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» выдало положительное заключение проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство компенсационного дома на ул. Гареева в Казани.



Татьяна Леухина