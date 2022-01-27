На границе Таджикистана и Киргизии произошли столкновения

На спорной территории между Таджикистаном и Киргизией произошли бои между пограничниками. Об этом сообщил Sputnik Таджикистан.

В результате стрельбы пять граждан Таджикистана ранены, один погиб. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, они госпитализированы в отделение травматологии Центральной больницы города Исфары, пишет ASIA-Plus.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Представители местных властей с обеих сторон заявили, что предпринимают все меры для прекращения конфликтной ситуации.

Весной прошлого года на границе Киргизии и Таджикистана началась перестрелка. Ситуация обострилась в местности Головной Баткенского района Баткенской области (Киргизия). Спустя время стороны договорились полностью прекратить огонь и отвести все воинские формирования на места постоянной дислокации.



Татьяна Леухина