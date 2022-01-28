КАМАЗ может запустить производство электромобилей в Венгрии

КАМАЗ и Министерство инноваций и технологий Венгрии подписали соглашение о партнерстве в сфере производства электромобилей на территории Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга России.

Сотрудничество будет осуществляться в два этапа: первый из них посвятят совместным исследованиям и разработкам. Следующий этап — запуск производственных мощностей. К середине десятилетия в год планируется производить около 32 тысячи электромобилей. К 2030 году этот показатель может увеличиться в 10 раз.

Фото: Тимур Рахматуллин (архив)

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин в интервью RTVI заявил, что электромобиль «Кама-1» может поступить в продажу в 2024—2025 годах. Челнинское автопредприятие презентовало электромобиль в декабре 2020 года. Седаны и грузовики на платформе электромобиля обещали представить уже в 2021 году.



Татьяна Леухина