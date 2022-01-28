Врач оценила, как иммунитет после «омикрона» будет защищать от других штаммов

Иммунитет у переболевших «омикроном» вряд ли будет надежно защищать от других вариантов коронавируса, особенно новых. Такое мнение выразила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Вирус склонен к мутациям. При его быстром распространении риск появления новых мутаций растет. Поэтому не стоит предполагать, что сформируется надежный иммунитет и к последующим вариантам коронавируса. Такие особенности вируса диктуют необходимость поддержания иммунитета за счет вакцинации и ревакцинации, заявила она в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе глава исследовательской группы «Эволюция вирусов и бактерий» Биологического центра при Базельском университете Ричард Неер предупредил, что вариант коронавируса «дельта» может вернуться после волны COVID-19, вызванной штаммом «омикрон».

Татьяна Леухина