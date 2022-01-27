В Татарстане за неделю подорожали говядина, огурцы, помидоры
В Татарстане зафиксировали рост цен на некоторые продукты питания за период с 10 по 14 января. Данные приводит Татарстанстат.
За неделю подорожала говядина (+0,45%), огурцы (+2,47%), помидоры (+1,75%). Также выросли в цене бананы (+3,29%), капуста (+4,46%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (+2,53%).
За период с 10 по 14 января в республике подорожали огурцы, помидоры, белокочанная капуста. В России недельная инфляция за период с 15 по 21 января 2022 года составила 0,22%. Потребительские цены с начала года выросли на 0,88%.
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