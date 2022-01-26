Росстат: в России за неделю инфляция достигла 0,22%

В России недельная инфляция за период с 15 по 21 января 2022 года составила 0,22%. Такие данные привел Росстат.

Неделей ранее инфляция достигала 0,18%. Потребительские цены с начала года выросли на 0,88%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Цены на сахар-песок, на гречневую крупу в среднем выросли на 0,7%. Подсолнечное масло в среднем подорожало на 0,1%. Также за неделю на 0,7% выросла стоимость маргарина, творога, макаронных изделии, вермишели. Подорожали капуста (+2,7% за неделю), морковь (+1,7%) и помидоры (+1,6%).

За период с 1 по 10 января 2022 года инфляция в России составляла 0,56%. Сегодня Отделение — Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России сообщило, что в Татарстане годовая инфляция в декабре прошлого года замедлилась до 8,66%.



Татьяна Леухина