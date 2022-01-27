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Челнинские перевозчики получат 13,6 млн рублей компенсации за введение QR-кодов на транспорте

18:59, 27.01.2022
Челнинские перевозчики получат 13,6 млн рублей компенсации за введение QR-кодов на транспорте
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах перевозчики получат 13,6 млн рублей компенсации за введение QR-кодов на транспорте. Такое решение было принято на внеочередном заседании городского совета.

Эту сумму перевозчикам города дадут на возмещение недополученных доходов из-за введения ограничительных мер, сообщается на сайте мэрии Челнов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале января в Миндортрансе РТ рассказали, что татарстанские перевозчики получат компенсацию убытков из-за QR-кодов уже в этом месяце. Выплаты предусмотрены за работу водителей и кондукторов, связанную с проверкой QR-кодов.

Система QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане начала действовать с 22 ноября. В декабре казанские перевозчики направили обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой выделить субсидии на покрытие убытков.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесТранспорт Татарстан

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