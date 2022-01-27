Челнинские перевозчики получат 13,6 млн рублей компенсации за введение QR-кодов на транспорте

В Набережных Челнах перевозчики получат 13,6 млн рублей компенсации за введение QR-кодов на транспорте. Такое решение было принято на внеочередном заседании городского совета.

Эту сумму перевозчикам города дадут на возмещение недополученных доходов из-за введения ограничительных мер, сообщается на сайте мэрии Челнов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале января в Миндортрансе РТ рассказали, что татарстанские перевозчики получат компенсацию убытков из-за QR-кодов уже в этом месяце. Выплаты предусмотрены за работу водителей и кондукторов, связанную с проверкой QR-кодов.



Система QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане начала действовать с 22 ноября. В декабре казанские перевозчики направили обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой выделить субсидии на покрытие убытков.



Татьяна Леухина