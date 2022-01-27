Татарстан снова побил рекорд по заболевшим за сутки — подтверждено 378 случаев COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 378 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировали 342 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 27 января в Татарстане зарегистрировали 46 618 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 38 615 человек, в том числе 92 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 576 человек.



Фото: realnoevremya.ru

За вчерашние сутки в Татарстане выявили 367 новых заражений коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко