За сутки в Татарстане выявили рекордное количество заболевших COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявили 367 новых заражений коронавирусом. Из них 7 — завозные, остальные контактные. Это новый антирекорд. 37 человек госпитализировано, 330 получают лечение на дому. Больше всего заражений выявлено в Казани.

Общее число зараженных составило 46 240 человек. Всего выздоровели 38 523 татарстанца, в том числе 113 — за минувшие сутки. От COVID-19 скончались еще 11 жителей республики. Всего коронавирус унес жизни 1 576 человек.



Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова