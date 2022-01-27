Медведев: чтобы избежать войны, необходимо договариваться по гарантиям безопасности

Главная и единственная возможность избежать войны — это обсуждение по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.



По его словам, есть масса людей, которая наживается на эскалации. Причем это происходит по разным причинам: по недомыслию или определенным политическим линиям.

— Здесь очевидно, что самая главная и единственная возможность — это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах, европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны, — передает слова Медведева «РИА Новости».

Вчера вечером посол США в России Джон Салливан привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности. Также был получен документ от НАТО. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, американская сторона не станет обнародовать предложения, направленные России. В свою очередь аналогичные шаги ожидаются от Москвы.



Диана Жиленкова