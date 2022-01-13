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Матвиенко: индексация пенсий на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года

13:44, 13.01.2022
Матвиенко: индексация пенсий на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года
Фото: kremlin.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что индексация пенсий на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Матвиенко, в независимости от того, когда будет принят закон, сама индексация пенсий пройдет с 1 января наступившего года. Спикер Совфеда считает, что это справедливая мера, учитывая растущие цены на продовольствие.

Фото: realnoevremya.ru

С предложением накануне выступил президент России Владимир Путин. Зампред Комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова спрогнозировала, что средняя пенсия может вырасти на 1,4 тысячи рублей.

В Минтруде сообщили, что пенсии неработающих пенсионеров теперь вырастут до 18 984 рублей.

Дарья Акимова
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