Гинцбург заявил, что «омикрон» не станет выходом из пандемии COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

«Омикрон» не станет выходом из пандемии коронавируса, поскольку из-за его быстрого распространения повышается риск возникновения более опасного штамма. Об этом рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, чтобы предотвратить это, необходимо привить 75-80% населения страны. В настоящее время охват вакцинации в РФ пока недостаточный. Причем «омикрон» опасен для непривитых так же, как и дельта-штамм COVID-19, передает «Интерфакс».

Фото: Ринат Назметдинов

Ранее комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади рассказала, что о заражении «омикроном» может свидетельствовать боль в горле. Этот симптом может прогнозировать положительный тест на COVID-19.

Диана Жиленкова