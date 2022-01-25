Столтенберг: НАТО не будут размещать войска на Украине

НАТО не будет размещать войска на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Альянс параллельно с США отправит письменный ответ на предложения России по безопасности на этой неделе. НАТО готова обсуждать контроль над вооружениями, прозрачность военных действии.

Сегодня официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США не будет идти России на уступки в вопросах безопасности.



В ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном стороны договорились, что Вашингтон на этой неделе должен предоставить письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности. После этого пройдет еще одна российско-американская встреча. На этой неделе НАТО направило дополнительные силы в Восточную Европу, а США повысили готовность войск на своей территории и за рубежом.



Татьяна Леухина