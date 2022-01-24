Пентагон: США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом
США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом. Об этом объявил официальный представитель Министерства обороны Джон Кирби.
Некоторые воинские части в США привели в состояние повышенной готовности к переброске в Европу. По данным Кирби, их численность достигает 8,5 тысячи, однако окончательное решение еще не принято, передает «РИА Новости».
Сегодня НАТО направило дополнительные силы в Восточную Европу. Причиной стала ситуация вокруг Украины — якобы Россия продолжает наращивать военную мощь в этом государстве и вокруг него.
В СНБО Украины заявили, что оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину нет. Секретарь Совета попросил СМИ снизить накал вокруг ситуации. Паники в стране нет, подчеркнул он.
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