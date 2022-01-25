В Татарстане утвердили положение об обеспечении общественного порядка при проведении мероприятий

Фото: Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил положение об обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий в республике. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Согласно документу, организаторам мероприятий с участием 500 и более человек предписано за 30 дней подать в органы местного самоуправления и МВД по РТ письменное уведомление с местом проведения, формой, целью, датой проведения, количеством участников и другими сведениями о мероприятии.

Медицинское обеспечение массового мероприятия должно осуществляться в соответствии с регламентом, утвержденным Кабмином РТ. Для обеспечения безопасности в местах проведения должны присутствовать ограждения, противотаранные устройства, контрольно-пропускные пункты, металлодетекторы и видеонаблюдение. Также требуется присутствие бригад скорой помощи.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце декабря прошлого года в Татарстане утвердили положение о республиканских грантах, предоставляемых на развитие гражданского общества. Они предназначены для обеспечения господдержки некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод граждан.

Дарья Акимова