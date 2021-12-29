В Татарстане утвердили положение о республиканских грантах, предоставляемых на развитие гражданского общества

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о республиканских грантах, предоставляемых на развитие гражданского общества. Они предназначены для обеспечения господдержки некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод гражданина.

Согласно положению, на гранты могут претендовать некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по следующим направлениям:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

поддержка проектов в области науки, образования и просвещения;

выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства и др.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера стало известно, что зампредседателя Комитета Госдумы РФ по молодежной политике Владимир Исаков направил запрос властям РТ по поводу транспортного гранта для студентов. В частности, депутат предложил изменить положение конкурса, перераспределив квоты в равных пропорциях между социально незащищенными, активистами и отличниками.

Диана Жиленкова