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В Татарстане утвердили положение о республиканских грантах, предоставляемых на развитие гражданского общества

15:07, 29.12.2021
В Татарстане утвердили положение о республиканских грантах, предоставляемых на развитие гражданского общества
Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о республиканских грантах, предоставляемых на развитие гражданского общества. Они предназначены для обеспечения господдержки некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод гражданина.

Согласно положению, на гранты могут претендовать некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по следующим направлениям:

  • социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
  • охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
  • поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
  • поддержка проектов в области науки, образования и просвещения;
  • выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства и др.
Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера стало известно, что зампредседателя Комитета Госдумы РФ по молодежной политике Владимир Исаков направил запрос властям РТ по поводу транспортного гранта для студентов. В частности, депутат предложил изменить положение конкурса, перераспределив квоты в равных пропорциях между социально незащищенными, активистами и отличниками.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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