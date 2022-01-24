Курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с июля 2021 года

Фото: Анна Сейтумерова

Курс евро поднялся выше 89 рублей впервые с 20 июля 2021 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Московской биржи.

По данным биржи на 13.52 по мск, он вырос на 1 рубль 27 копеек до 89,14 рубля.

Ранее курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2021 года. По данным на 12.06 по мск, он подрос на 63 копейки и составил 78 рублей 6 копеек. Евро в то же время стоил 88 рублей 41 копейку.



На позапрошлой неделе евро вырос до 86 рублей, а доллар до 75,08 рубля. Тогда рост иностранных валют совпал с заявлениями замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что США и их союзники отказали РФ по ключевым пунктам предложений по безопасности.

Дарья Акимова