Родственники убитых в Татарстане сестер не верят в поступок мужа одной из них

Родственники убитых в Татарстане двоюродных сестер не верят в то, что с ними расправился муж одной из них. Они уверены, что мужчину подставили.

По словам родственников, молодожены любили друг друга, расписались на днях и жили в гармонии, передают chelny-biz.ru.

Старшую сестру похоронят сегодня в селе Мелекес Тукаевского района.

Накануне в одном из домов в селе Мелекес обнаружили тела 20-летней и 18-летней двоюродных сестер с множественными колото-резаными ранениями. Затем на стоянке в Елабужском районе обнаружили тело 25-летнего мужа одной из потерпевших. Предположительно, он расправился с девушками и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Все подробности — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова