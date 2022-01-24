В СК озвучили подробности трагедии с убийством мужчиной жены и ее сестры в Татарстане

Следком по Татарстану официально привел подробности по уголовному делу об убийстве, которое произошло 23 января 2022 года в Тукаевском районе.

В одном из домов в селе Мелекес обнаружили тела 20-летней и 18-летней двоюродных сестер с множественными колото-резаными ранениями. После этого на стоянке в Елабужском районе обнаружили тело 25-летнего мужа одной из потерпевших. Предположительно, он расправился с женщинами и свел счеты с жизнью.

По предварительным данным, подозреваемый на почве личных неприязненных отношений расправился с родственницами, а затем, взяв с собой два охотничьих ружья отца, уехал в Елабужский район, где свел счеты с жизнью, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Возбуждено дело об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Дело об убийстве девушек завели после того, как нашли их тела 23 января. Подробности — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко