В Казани утвердили проект межевания участка дороги от улицы Технической до Кировской дамбы

Кабинет министров Татарстана утвердил проект межевания участка дороги от улицы Технической до Кировской дамбы в рамках развития Большого Казанского кольца в Казани. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



«Утвердить прилагаемый проект межевания территории линейного объекта регионального значения «Участок дороги от ул. Технической до Кировской дамбы в рамках развития Большого Казанского кольца на территории муниципального образования Казани. Улица Меховщиков на участке от ул. Магистральной до ул. Девятаева», сказано в постановлении. Сам проект межевания участка дороги к документу не приложен.

На региональной сети и в городских агломерациях Татарстана в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать более 85 км дорог. В частности, речь идет о продолжении строительства крупных дорожных объектов — улицы Меховщиков на участке от улицы Магистральной до Девятаева и участка от улицы Технической до Кировской дамбы в рамках развития Большого Казанского кольца.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подвели итоги национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 2021 год. Его реализация запланирована до 2024 года. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что этот проект может быть выполнен на год раньше, к концу 2023 года, за счет дополнительных бюджетных средств.

Маргарита Головатенко