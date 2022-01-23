Литва запретила въезд исполнителю из Казани Хабибу

Литва включила в список невъездных российских исполнителей Наташу Королеву и Хабиба (Хабиб Шарипов). Об этом сообщило национальное радио LRT.

Обращение в МИД о запрете на въезд в Литву музыкантов направили председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис. Они просили оценить идеологическую составляющую будущих гастролей в Литве этих исполнителей.

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Теперь Королева и Шарипов не смогут посетить Литву до 21 января 2027 года.

Хабиб Шарипов — уроженец Казани, он окончил юридический факультет и несколько лет работал криминалистом в столице Татарстана, прежде чем решил заняться творчеством. В 2018 году он обратил на себя внимание Ольги Бузовой и принял участие в кастинге шоу «Песни», но не прошел дальше конкурсного отбора. В 2021 году его песня «Ягода малинка» стала хитом.