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Клип бывшего казанского полицейского взорвал YouTube

09:56, 26.01.2021 1
Клип бывшего казанского полицейского взорвал YouTube
Фото: кадр видео

Клип на песню «Ягода малинка» экс-полицейского из Казани Хабиба Шарипова собрал больше 33 млн просмотров на YouTube. Песня поднялась на вершину рейтинга «Русский чарт» на телеканале «Муз-ТВ».

Пользователи отметили позитив и отсутствие пошлости в ролике.

Хабиб Шарипов окончил юридический факультет и несколько лет работал криминалистом в Казани, прежде чем решил заняться творчеством. В 2018 году он обратил на себя внимание Ольги Бузовой и принял участие в кастинге шоу «Песни», но не прошел дальше конкурсного отбора.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:38
    С удовольствием посмотрела современный хит - это , наверное, один из первых хитов, который досмотрела до конца! Позитивный, легкий, танцевальный! Спасибо!
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