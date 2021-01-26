Клип бывшего казанского полицейского взорвал YouTube

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Клип на песню «Ягода малинка» экс-полицейского из Казани Хабиба Шарипова собрал больше 33 млн просмотров на YouTube. Песня поднялась на вершину рейтинга «Русский чарт» на телеканале «Муз-ТВ».



Пользователи отметили позитив и отсутствие пошлости в ролике.

Хабиб Шарипов окончил юридический факультет и несколько лет работал криминалистом в Казани, прежде чем решил заняться творчеством. В 2018 году он обратил на себя внимание Ольги Бузовой и принял участие в кастинге шоу «Песни», но не прошел дальше конкурсного отбора.

Ольга Плешкова