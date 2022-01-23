МИД Австрии: ЕС готовит санкции против России, но они не коснутся «Северного потока-2»

Евросоюз готовит серьезные санкции против России на случай эскалации конфликта, но они не будут затрагивать газовый сектор и «Северный поток — 2». Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

— Мы в Европе в определенной степени зависим от энергии из России. Мы не сможем изменить это в одночасье, если мы хотим получать тепло и электричество, — сказал он в интервью австрийской газете Presse am Sonntag.

Шалленберг подчеркнул, что Евросоюз готов к диалогу на равных с Россией.

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На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что «Северный поток — 2» — рычаг давления для США и Германии.



В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила новыми санкциями России, если «ситуация на Украине ухудшится». На прошлой неделе Евросоюз официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года. Ограничительные меры вводили в июле 2014 года «за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины».



Татьяна Леухина