Евросоюз продлил экономические санкции против России
Евросоюз официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года. Об этом говорится в заявлении союза.
Ограничительные меры вводили в июле 2014 года «за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины», пишет ТАСС.
В декабре ЕС ввел санкции против восьми физических и трех юридических лиц из России за действия в Сирии, Ливии и на Украине.
Вчера группа из 25 членов Сената США от Демократической партии представила в Конгресс законопроект о новых санкциях против России. Ограничительные меры Вашингтон может принять в случае обострения ситуации на Украине.
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