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Евросоюз продлил экономические санкции против России

18:59, 13.01.2022
Евросоюз продлил экономические санкции против России
Фото: pixabay.com

Евросоюз официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года. Об этом говорится в заявлении союза.

Ограничительные меры вводили в июле 2014 года «за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины», пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

В декабре ЕС ввел санкции против восьми физических и трех юридических лиц из России за действия в Сирии, Ливии и на Украине.

Вчера группа из 25 членов Сената США от Демократической партии представила в Конгресс законопроект о новых санкциях против России. Ограничительные меры Вашингтон может принять в случае обострения ситуации на Украине.

Татьяна Леухина
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