Евросоюз пригрозил России масштабными санкциями, если «ситуация на Украине ухудшится»

Европейский союз пригрозил России новыми санкциями. Их могут ввести, если «ситуация на Украине ухудшится». Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Мы подтверждаем свою солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы введем масштабные санкции, согласованные с партнерами, — написал она в Twitter.

На прошлой неделе Евросоюз официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года. Ограничительные меры вводили в июле 2014 года «за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины».



Татьяна Демина