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Евросоюз пригрозил России масштабными санкциями, если «ситуация на Украине ухудшится»

15:41, 19.01.2022
Евросоюз пригрозил России масштабными санкциями, если «ситуация на Украине ухудшится»
Фото: audiovisual.ec.europa.eu

Европейский союз пригрозил России новыми санкциями. Их могут ввести, если «ситуация на Украине ухудшится». Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Мы подтверждаем свою солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы введем масштабные санкции, согласованные с партнерами, — написал она в Twitter.

На прошлой неделе Евросоюз официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года. Ограничительные меры вводили в июле 2014 года «за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины».

Татьяна Демина
Общество

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