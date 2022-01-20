Блинкен назвал «Северный поток — 2» рычагом давления для США и Германии

Завтрашние женевские консультации с Лавровым покажут, возможно ли дипломатическое решение кризиса вокруг Украины, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок.



Согласно его заявлению, США обсуждали с союзниками разные варианты ответа на различные сценарии действий РФ в отношении Украины. Америка не рассматривает отдельные, менее значительные санкции на случай «небольшой» эскалации ситуации вокруг Украины — в случае нападения РФ на Украину санкции запада будут скоординированными.

Блинкен заявил, что «не видит ничего провокационного» в поставках западом вооружений на Украину. Госсекретарь назвал «Северный поток — 2» рычагом давления для США и Германии — до тех пор, пока по нему не идет газ, сообщают «Известия».

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Маргарита Головатенко