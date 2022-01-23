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В Татарстане выявили 213 новых заражений коронавирусом

11:56, 23.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 213 новых заражений коронавирусом
Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане выявили 213 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились 45 228 татарстанцев.

В общей сложности выздоровели 38 247, в том числе 56 — за последние сутки. От COVID-19 скончались еще шесть жителей республики. С начала пандемии коронавирус унес жизни 1 556 татарстанцев.

Фото: Ринат Назметдинов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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