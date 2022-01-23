Главное о коронавирусе на 23 января: «омикрон» не закончит пандемию COVID-19, в Татарстане есть запас лекарств
Татарстан готов к вызовам пандемии коронавируса
- В Татарстане подтвердилось еще четыре смерти от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Минздрав РТ. Скончались четыре женщины — 1951, 1942, 1941 и 1957 года рождения.
- Президент республики Рустам Минниханов заявил, что сфера здравоохранения Татарстана готова к новым вызовам пандемии COVID-19. Он отметил, что количество заболевших коронавирусом резко возросло, но в стационарах серьезного роста на наблюдается. В республике есть резерв инфекционных коек, количество которых в случае необходимости могут увеличить в три раза. Также на контроле находится запас лекарств и медицинского оборудования.
- В Татарстане возобновляют работу волонтерского штаба #МыВместе. Сейчас в республике работает более 6 686 волонтеров, которые помогают в больницах, пунктах вакцинации, доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Ряды добровольцев усиливают в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией по коронавируса. Волонтеры нужны для для доставки товаров первой необходимости пожилым и маломобильным людям.
Правительство РФ приступает к реализации дополнительных мер по борьбе с «омикроном»
- Основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что антитела, сформировавшиеся после перенесенного дельта — штамма, могут эффективно защищать и от «омикрона», но не в обратную сторону. По его словам, иммунитет после перенесенного «омикрона» слабо защищает от других штаммов коронавируса, а это говорит том, что новый вариант инфекции не станет спасением и концом пандемии.
- Также он сообщил, что в ближайшие две недели Россия может опередить показатели Франции по заболеваемости COVID-19, где сейчас ежесуточно выявляют более 400 тысяч новых зараженных. По его словам, для России прогноз в 100-200 тысяч новых заболевших в сутки — средний и не самый пессимистичный. В новую волну количество зараженных превзойдет все предыдущие показатели.
- Правительство России приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением омикрон — штамма COVID-19 и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим коронавирусом. Региональным минздравам поручили проанализировать результаты оценки качества помощи больным — экспертизы, которую ранее должны были провести Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и страховщики.
- Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов сообщил, что лидер сборной России Эдуард Латыпов сможет беспрепятственно въехать в Китай для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине после перенесенного коронавируса. Последние тесты показали отрицательный результат, и он присоединился к сборной России на этапе Кубка мира в Антхольце.
- В Санкт-Петербурге после рейда правоохранителей по кафе и барам, нарушавшим антиковидные ограничения, была приостановлена деятельность 20 заведений. В рейде участвовали сотрудники полиции, профильных комитетов правительства Санкт-Петербурга, Роспотребнадзора при силовой поддержке Росгвардии.
- Эксперт рабочей группы HealthNet Национальной технологической инициативы Андрей Ломоносов заявил, что от защитной маски при холодной погоде нет пользы. По его словам, из-за холодной уличной температуры маска на лице становится более влажной, где начинают размножаться микроорганизмы.
- Диетолог, врач персонифицированной медицины, член ФМБА России Маргарита Королёва рекомендовала добавить в рацион питания жиры животного происхождения для поддержки иммунной системы организма в период распространения омикрон — штамма COVID-19. По ее словам, жиры животного и растительного происхождения содержат витамин А, стимулирующий выработку клеток для борьбы с бактериями и вирусами.
- Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, профессор Владимир Никифоров заявил, пандемия коронавируса может закончиться к лету, а появление «омикрона» — это признак ее конца. По его словам, какая-то часть населения переболеет новым штаммом бессимптомно и даже не заметит этого. Уже сейчас отмечается достаточно большой рост числа заболевших, однако больницы не переполнены.
- Власти Ханты-Мансийского автономного округа продлили до 28 февраля действие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Под запрет попадает проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, культурных, физкультурных, спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня.
- В Саратовской области впервые выявлен омикрон — штамм COVID-19, зарегистрированы два случая. Заразившиеся не выезжали за пределы региона, один случай выявили у пенсионера, второй — у местного жителя из числа работающего населения. В настоящий момент они изолированы.
- Иммунолог Крючков спрогнозировал, как поведет себя новый штамм ВА.2 SARS-CoV-2. По его мнению, он будет хуже, чем традиционным омикрон — штамм COVID-19. Подчеркивается, что данный вариант коронавируса может получить распространение уже в ближайшее время на Филиппинах и в Дании, как предполагает специалист, вирус окажется в Южной Африке, Индии и Швеции.
- Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов сообщил, что при заражении омикрон — штаммом COVID-19 течение болезни проходит без каких-либо уникальных симптомов. По его словам, при заболевании новым штаммом так же, как и при заболевании другими вариантами, возникает чувство усталости, что также свойственно гриппу.
- Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Костинов рассказал о категориях людей, нуждающихся в двойной дозе при повторной вакцинации от коронавируса. В такую эту группу входят пациенты с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями сердца, нервной системы, а также пациенты с раком в период ремиссии.
- Академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко оценил эффективность ингаляций водкой против штамма «омикрон». По его словам, это лишь глупая и неудачная шутка. Ранее доктор медицинских наук академик РАН Сергей Колесников заявил, что ингаляции водкой помогают вывести «Омикрон» из дыхательной системы.
- Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что запас вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» в регионе закончился, сроки поставки препарата пока неизвестны. Как напомнил Ведерников, перед новой волной коронавируса Минздрав рекомендует ревакцинироваться любой двухкомпонентной вакциной из числа зарегистрированных.
- Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что статистика по заражениям омикрон — штаммом COVID-19 в регионе в ближайшие месяцы будет расти. По его словам, уровень заболеваемости может стать рекордным за все время пандемии.
- Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Омикрон-штамм не поможет выйти из пандемии, так как с его распространением повышается риск появления нового штамма, устойчивого к вакцинам, пояснил он. По его словам, чтобы не допустить такого сценария, необходимо привить 75-80% населения России.
- Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко сообщил, что в восстановлении здоровья после перенесенного коронавируса помогает галотерапия, при которой необходимо дышать насыщенным солевыми частицами воздухом на морском побережье, в соленой пещере или галокамере. По его словам, сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов.
Премьер-министр Новой Зеландии отменила собственную свадьбу из-за COVID-ограничений
В мире коронавирусом нового типа на 09:21 (мск) заразились 349 166 12 человека, 5 591 733 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (70 495 874). На второй строчке — Индия (39 237 264), на третьей — Бразилия (23 931 609), на четвертой — Франция (16 506 090), на пятой — Великобритания (15 891 905).
Больше всего смертей зафиксировано в США (865 968). За ними следуют Бразилия (623 191), Индия (489 409), Россия (318 869, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (302 721).
- Куба изменила правила въезда для российских туристов, прибывающих в составе туристических групп. Их освободили от обязательного представления при въезде сертификатов о вакцинации, а также справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирус. Тесты не будут требовать при заселении в отели и во время отдыха. Решение об ослаблении правил въезда для россиян связано с улучшением эпидемиологической ситуации на Кубе, а также с высоким уровнем вакцинации местного населения.
- О заражении штаммом «омикрон» может свидетельствовать боль в горле. Об этом рассказала комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади. По ее словам, это наиболее распространенный симптом, который может прогнозировать положительный тест на COVID-19. Специалист отметила, что в целом о заражении вирусом могут свидетельствовать симптомы гриппа или простуды.
- Седьмая и восьмая части киносериала «Миссия невыполнима» с Томом Крузом получили новые даты премьер в 2023 и 2024 годах. Такое решение приняли Paramount и Skydance. По данным The Hollywood Reporter, седьмой фильм увидит свет 14 июля 2023 года вместо 30 сентября 2022, а восьмой выйдет 28 июня 2024 года вместо 7 июля 2023.
- Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на пресс-конференции о введении в стране новых COVID-ограничений объявила об отмене собственной свадьбы. По ее словам, из-за перехода страны на красный уровень реагирования: усилится соблюдение масочного режима. В закрытых помещениях, таких как бары и рестораны, а также на мероприятиях вроде дней рождения и свадеб, одновременно смогут находиться не более ста человек, а при отсутствии сертификата о вакцинации от COVID-19 лимит составит всего 25 человек.
- Субботние акции протеста против принудительной вакцинации накануне введения вакцинного пропуска во Франции собрали около 40 тыс. человек по всей стране. Большинство из 170 акций прошли мирно, но два чиновника из Перпиньяна на юге Франции сообщили, что на них напала группа противников принудительной вакцинации. По их словам, более 250 человек направились к их офису и начали стучать в окна.
- Около трех тысяч жителей Чехии приняли участие в субботу в акциях протеста против действующих в республике ограничений, введенных властями из-за распространения коронавируса. Участники акций протеста игнорировали требования властей использовать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Тем не менее полиция проинформировала, что митинги и демонстрации прошли без инцидентов.
- Директор департамента профилактики и противодействия инфекционным заболеваниям Минздрава султаната Амаль бинт Сейф аль-Маания заявила, что более 99% случаев заражения коронавирусом на территории Омана связаны с омикрон — штаммом. В то же время, по ее словам, заражение омикрон-вариантом, как правило, протекает в более легкой форме по сравнению с другими мутациями коронавируса, а все случаи обострения симптомов, связанные с природой вируса, составляют порядка 25%.
- Ограничения на посещение общественных мест, вступившие в Армении в силу с субботы, вызывают неоднозначную реакцию у представителей бизнеса, в частности, у рестораторов. Однако и они вынуждены подчиниться. Теперь посетители объектов общественного питания, гостиничных комплексов, спортивных залов и ряда других общественных мест теперь должны предъявлять QR-код с данными о вакцинации или справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, который сделан не более 72 часов назад.
- Двенадцать случаев заражения коронавирусом выявлено в сборной Коморских островов, которая выступает на Кубке африканских наций по футболу. Сообщается, что в числе заболевших главный тренер национальной команды Амир Абду и два вратаря — Мойад Уссени и Али Аамада.
- Веденные с 22 января обновленные правила въезда в Египет не отразились на пассажиропотоке и скорости обслуживания въезжающих в страну с туристическими и иными целями. Новые инструкции, ориентированные в первую очередь на санитарные карантинные власти, направлены на выявление фальшивых или недействительных сертификатов и справок и предотвращение въезда в страну больных COVID-19.
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