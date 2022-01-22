В 2021 году экспорт продукции АПК Татарстана составил $271,6 млн

В прошлом году Татарстан экспортировал сельхозтоваров на $271,6 млн долларов. В 2022 году экспорт продукции планируется довести до $330 млн, сообщил на совещании в Доме правительства РТ министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

С прошлого года меры поддержки фермеров и кооперативов оказываются по линии регионального проекта «Акселерация субъектов МСП». Объем финансирования составил 345 млн рублей. Все плановые показатели ведомство выполнило полностью: господдержка КФХ и кооперативов — 131%, создание новых рабочих мест — 119%, вовлечение в кооперативы ЛПХ и КФХ — 115%.

Финансирование проекта производится по трем направлениям. Первое — предоставление грантов «Агростартап». Из 152 заявок на конкурс гранты выиграли 60 фермеров на 161 млн рублей. Суммы грантов — от 1,5 до 4 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Второе направление — предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части понесенных затрат. 41 потребительский кооператив получил субсидии от 200 тыс. до 31 млн рублей.

Третье направление — софинансирование затрат ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан», который оказывает информационно-консультационные услуги для представителей малых форм хозяйствования, передает пресс-служба президента РТ.

В начале января Зяббаров сообщил, что в этом году в Татарстане планируют увеличить на 12% площади, на которых выращиваются картофель и прочие овощи.



Татьяна Леухина